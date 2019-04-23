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Yaramazlara biraz batar!

Cenazede Kılıçdaroğlu’na saldıran Sarıgün adli kontrolle serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.

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Sarıgün ifadesinde “ Protestolar ve Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi” ifadelerini kullanmıştı.

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