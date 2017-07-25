‘Cenaze selfie’si de yaptılar: Harun Kolçak’ın tabutuyla poz verdiler

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Kanserden hayatını kaybeden 62 yaşındaki sanatçı Harun Kolçak’ın cenazesine katılan bazı kişiler, tabutun yanında poz vererek fotoğraf çektirdi.

Cenaze musalla taşında bekletilirken, turistik manzara karşısındaymış gibi poz verilmesi utandıran görüntüleri ortaya çıkardı. Öyle ki bazı kişilerin farklı hareketler yaparak birden fazla poz verdiği de görüntülendi.

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Kolçak’ın tabutuyla fotoğraf çektirilmesi sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Tabutu açıp selfi de çekebilirdiniz. Nasıl olsa ne kendinize ne ölüye saygınız ne de utanmanız kalmış!

Yazıklar olsun! pic.twitter.com/GSCrEvZm8g — Sensin Yasak (@SensinYasak) July 24, 2017

Sevgili harun Kolçak ın olumunden anladığım…ölmek için bile güzel bir ülke değil artık buraları… — kendimisapittim® (@kendimisapittim) July 25, 2017

Yıllar önce kabristanda check-in yapanı görüp şapkam uçmuştu, şimdi bir de Harun Kolçak'ın cenazesindeki fotoğraf olayı aklımı kaçırttı. — Damla Çiftçi (@damladuzel) July 25, 2017

Levent Kırca skeçlerinden biri sandım, gerçekmiş. Özelikle son 30 saniye iyice coşmuşlar. (Harun Kolçak'ın cenazesi. Allah rahmet eylesin) https://t.co/39Hnsfu78U — Fatih Sanlav (@FatihSanlav) July 25, 2017