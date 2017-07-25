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‘Cenaze selfie’si de yaptılar: Harun Kolçak’ın tabutuyla poz verdiler

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Kanserden hayatını kaybeden 62 yaşındaki sanatçı Harun Kolçak’ın cenazesine katılan bazı kişiler, tabutun yanında poz vererek fotoğraf çektirdi.

Cenaze musalla taşında bekletilirken, turistik manzara karşısındaymış gibi poz verilmesi utandıran görüntüleri ortaya çıkardı. Öyle ki bazı kişilerin farklı hareketler yaparak birden fazla poz verdiği de görüntülendi.

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Kolçak’ın tabutuyla fotoğraf çektirilmesi sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

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