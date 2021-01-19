Cenaze konvoyu tipi nedeniyle iki saat yolda kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde cenaze konvoyu, kar ve tipi nedeniyle iki saat köy yolunda mahsur kaldı. Karla mücadele ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yol açılarak konvoy köye ulaştı, cenaze toprağa verildi.
15 araçlık konvoy, Yüksekova’daki hastanede hayatını kaybeden Abdurrahman Altun’un (67) cenazesini defnetmek üzere ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyüne doğru yola çıktı.
Konvoydakiler, köy yolunun 7’nci kilometresinde kar ve tipiye yakalanarak yolda mahsur kaldı. İki saat yolda bekleyip ilerleyemeyen konvoydakilerin yardımına Yüksekova Özel İdare Şantiye Şefliği ekipleri yetişti.
Karla mücadele ekipleri, yarım saat süren yol açma çalışmasının ardından cenaze konvoyu köye ulaştı. Altun, köyde toprağa verildi.