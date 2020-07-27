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Cenaze dönüşü kaza: Üç kardeş hayatını kaybetti

Elazığ’da cenaze dönüşü 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan üç kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köyü yolunda meydana geldi. Mehmet (70), Suat (55), ve Habip (60), kardeşler Yoncapınar köyünden Sürek köyüne akrabalarının cenazesine gitti. Cenaze defninin ardından öğle saatlerinde kardeşler Suat Alkan idaresindeki 23 TD 321 plakalı otomobille dönüşe geçti.

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Dönüş yolunda sürücü Alkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Üç kardeşten uzun süre haber alamayınca yakınları köy ve yollarda arama yaptı. Arama sırasında saat 18.30 sularında uçuruma yuvarlanan araç fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üç kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından kardeşlerin cansız bedeni ekipler tarafından uçurumdaki araçtan çıkartıldı.

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