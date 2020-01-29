Cemiyet’in, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular 3 Şubat’ta başlıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular 3 Şubat’ta başlıyor. Ödüller, basın, televizyon-radyo ve internet gazeteciliği ana başlıkları altında

1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yayınlanmış eserlere veriliyor. Bu yıl 61’inci kez verilecek ödüller için son başvuru tarihi 13 Mart.

Bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak TGC başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan özel ödül verilecek, ayrıca, bu yıl ilk olarak ‘yılın kadın haberi ödülü’ sahibini bulacak.

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‘Basın’ kategorisinde haber (siyasal, ekonomi, çevre, eğitim, sağlık, kültür-sanat-magazin, spor), köşe yazısı, araştırma (tek ya da seri), röportaj-söyleşi, sayfa düzeni (birinci sayfa, iç sayfa), karikatür (seri-bant dahil) ve fotoğraf dallarında ödül verilecek.

‘Televizyon’ kategorisinde televizyon haber, haber programı, haber araştırma, belgesel, kültür-sanat programı, spor programı ve kamera çalışması dallarında, ‘radyo’ kategorisinde ise haber ya da program dallarındaki başvurular ödüllendirilecek.

‘İnternet gazeteciliği’ kategorisinde verilecek ödüller ise internet haber, internet röportaj ve internet özgün köşe yazısı bölümlerinden oluşuyor.

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Kimler başvurabilir?

Ödüller, TGC üyelerine, sarı basın kartı taşıyan gazetecilere ve bir yayın organında ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleriyle çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü belgeleyen basın kartı taşımayan gazetecilere açıktır. Başvuruda adayın, varsa basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmelidir. Basın kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir. Adaylar, bir başka basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş eserleri ile yarışmaya katılamazlar. Her aday bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir. Eserlerin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun olması gerekir. Kendi eserini öneren aday, bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları gerekmektedir. Ödüllere adaylık kişisel başvuruyla, çalıştığı kuruluş ve kurumun yayın sorumlularınca ve TGC Yönetim, Denetim, Onur ve Balotaj Kurulu üyelerinin önerisiyle gerçekleşir. Seçici Kurul üyeleri yarışma için öneride bulunamaz.

Nasıl başvuruluyor?

Başvuru dosyasında adayların iletişim bilgileri ile detaylı gazetecilik çalışmalarını içeren özgeçmişleri ve iki adet fotoğraf bulunmalıdır. Adaylar, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV ve radyo ile yayın tarihi, eserin başlığı, katıldığı dal ile ilgili bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar. Gazetecilik için başvuruya konu olan eser biri asıl, dokuz fotokopi toplam on (10) adet olmalıdır. Ayrıca çalışmanın yayınlandığı sayfanın taranmış halinin 1 adet USB ya da CD’ye (yüksek çözünürlükte) yüklenerek gönderilmesi gereklidir. Radyo için başvuruya konu olan eser sekiz adet çoğaltılmalıdır. Başvuru sekiz adet USB Flash Bellek veya CD olarak yapılmalıdır. Başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı sekiz adet metnin eklenmesi zorunludur. Televizyon için sekiz adet USB Flash Bellek’e (video dosyaları MP4 uzantılı, (h264 codec), video bitrate değeri en az 5000 olmalı) veya DVD’ye kaydedilmiş görüntü ulaştırmalıdır. Başvuruya yapımla ilgili sekiz adet içerik metninin eklenmesi zorunludur. İnternet haber, internet röportaj ve internet özgün köşe yazısı dalındaki başvuruların altı adet USB Flash bellek olarak ulaştırılması gereklidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan Seçici Kurul sorumlu değildir.

Aday eserlerin en geç 13 Mart 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar ‘TGC genel sekreterliği Türkocağı Cad. No:1 Cağaloğlu İstanbul’ adresine iletilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi TGC’den, 0 (212) 513 83 00 numaralı telefondan ve www.tgc.org.tr internet adresinden alınabilir.

Basın seçici kurulu

1- Ayşe Özek Karasu – Habertürk internet sitesi yazarı

2- Bertan Ağanoğlu – Milliyet gazetesi yazı işleri müdürü

3- Semra Kardeşoğlu Kanar – TGC yönetim kurulu üyesi, Birgün gazetesi yayın fanışmanı

4- Gürcan Bilgiç – Sabah gazetesi spor yazarı

5- Miyase İlknur – Cumhuriyet gazetesi yazarı

6- Vahap Munyar – TGC başkan vekili, Dünya gazetesi genel koordinatörü

7- Emre Oral– Hürriyet gazetesi yayın koordinatörü

8- Gürsel Çelikkanat – kameraman

9- Ercan Akyol – karikatürist

Televizyon-radyo seçici kurulu

1-Dr. Engin Başcı – Dr. öğretim üyesi İst. Aydın Üniversitesi

2- Göksel Göksu – TGC yönetim kurulu üyesi, CNN TÜRK istihbarat şefi

3- İhsan Yılmaz – TGC yönetim kurulu üyesi, TRT İstanbul haber müdürü

4- Levent Ertem – NTV dijital direktörü

5- Sibel Güneş – TGC genel sekreteri-www.sagliktagundem.com yayın yönetmeni

6- Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü öğretim üyesi

7- Ümit Aslanbay – T24 yazarı

İnternet seçici kurulu

1- Hakan Güldağ – TGC genel sekreter yardımcısı, Dünya Gazetesi yönetim kurulu başkanı

2- Erol Önderoğlu – Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye temsilcisi

3- Harun Simavi – diken.com.tr sahibi

4- Tayfun Atay – T24 yazarı

5- Deniz Zeyrek – Sözcü gazetesi yazarı