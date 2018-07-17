Cemil Ertem: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bir demokratik devrimin hızlı adımları gibi

Bilmiyorum son günlerde arka arkaya çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini takip ediyor musunuz? Bu düzenlemeler adeta bir demokratik devrimin hızlı adımları gibi, devletin bütün akışını, hiyerarşisini değiştiriyor.

Vatandaş odaklı, devlet için birey değil, birey için devlet anlayışını kurumsallaştırıyor. Askeri ve bürokratik vesayeti tamamen ortadan kaldırıyor. Bu hızlı demokratik değişimin arkasında, hiç şüphesiz ki, iradesini ve gücünü kanıtlamış güçlü bir millet desteği vardır ki, bu destek ve iradenin en güçlü ifade edildiği zaman, 15 Temmuz günü ve sonrasındaki zaman dilimidir. Bu süreç, 24 Haziran Başkanlık seçimleriyle de taçlanmıştır.

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Şimdi sıra bu güçlü iradeyi ekonomiye yansıtmaya gelmiştir. Esasında ekonomide, gelir dağılımını daha da düzeltecek, küçük ve orta boy işletmeleri dünya çapında rekabet edebilecek, dışa açık, rekabetçi, teknoloji yoğun bir ölçeğe yükseltecek adımlar 15 Temmuz’dan hemen sonra hızlanmıştı; şimdi güçlenen ekonomi yönetimi ile bu süreç daha da hızlanacaktır.

Cemil Ertem’in yazısı