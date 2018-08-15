Cemil Ertem: ABD’nin bu yaptığı bize ekonomide büyük bir yenilenme fırsatı verecek

Türkiye, bu kur şokunu bir ekonomik krize dönüştürmeyecek tüm araçlara ve iktisadi dinamiğe sahiptir. Bu, aynı zamanda, ekonomi için yeni bir denge halidir ve bu yeni dengeye göre bir yenilenme ve çıkış fırsatıdır da… Tabii bunu söylerken, bütün bu yaşadıklarımızın bir hasarı olmayacağını da iddia etmiyorum. Ama bunun, şimdiye değin görülmemiş bir ekonomik savaş, yalnız Türkiye’ye değil, insanlığa ilan edilmiş bir ekonomik savaş olduğunu da hiç unutmayalım. Burada herkes devletin, tüm kurumlarıyla gereğini yapacağından şüphe duymasın…

Biz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir siyasi-iktisadi düzeni kurmak için büyük bir uzlaşı geliştirdik. 24 Haziran’da yeni başkanlık sistemiyle taçlanan bu büyük millet uzlaşısı, hem diğer, gelişmekte olan ülkelere örnek olacak büyük bir siyasi dönüşümdür hem de ekonomik olarak bir yenilenme fırsatıdır.

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Şuna inanın, ABD’nin bu yaptığı hiç de umduğu sonuçlara yol açmayacak, tam aksine, bize ekonomide hem anlayış olarak hem de fiziki olarak büyük bir yenilenme fırsatı verecek. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarda bunu tüm dünya görecek.

Cemil Ertem’in yazısı