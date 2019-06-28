Cemil Çiçek’in kızı ve damadına ait iki şirket iflas etti

ALİ ÇİÇEK

Meclis başkanlığının yanısıra adalet bakanı olarak da görev yapmış Cemil Çiçek’in kızı ve damadına ait iki şirket için iflas kararı verildi. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketlerin tasfiye sürecine geçildi.

Zeynel Anıl Cicioğlu ve İclal Çiçek, 2005 yılında evlenmişti.

Cemil Çikek’in kızı İclal Cicioğlu ve damadı Zeynel Anıl Cicioğlu’nun ortağı olduğu dört şirket için konkordato talep edilmişti. Dava dilekçesinde şirketlerin mali krize girmelerine neden olarak ekonomideki daralma ve kurlardaki sert yükselişin mali dengeyi bozması gösterilmişti. Borçların ödenmesinde güçlük yaşandığı, haciz tehdidinin giderek arttığı, iflasların önüne geçmek için konkordato talebinde bulunulduğu vurgulanmıştı.

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Hacizlere karşı koruma

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava sonrası mahkeme verdiği tedbir kararıyla şirketleri hacizlere karşı korumaya aldı.

Söz konusu karar sonrası dosya esastan görülmeye başladı.

Akaryakıt istasyonu işletiyordu

Söz konusu şirketlerden ikisi için mahkeme konkordato talebini geri çevirdi. Bu kararla birlikte, ADT Demir Akaryakıt İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Galata Akaryakıt Otomotiv Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı verildi.

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ADT Demir Akaryakıt için iflas kararının 20 Haziran’da verildiği anlaşıldı. Anılan şirketin, akaryakıt istasyonları işlettiği öğrenildi.

İhalesiz işle gündeme gelmişti

Zeynel Anıl Cicioğlu ve İclal Çiçek, 2005 yılında evlenmişti. Çift 2009 yılında, TOKİ’den ihalesiz olarak alınan 2 milyon liralık iş nedeniyle gündeme gelmişti.

Anıl Cicioğlu aynı zamanda bir dönem AKP İstanbul il yöneticisi olarak da görev almıştı.