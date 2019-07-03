Bayık Washington Post’a yazdı, Ankara kızdı, sosyal medya Öcalanları hatırlattı

PKK komutanlarından Cemil Bayık, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta bir makale yayınladı. Ankara söz konusu yazının yayınlanmasını ‘skandal’ olarak değerlendirip gazeteyi ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçladı. Sosyal medyada ise hükümete ‘Öcalanlar’ hatırlatıldı.

Cemil Bayık.

Bayık’ın yazısı Türkiye saati ile bu akşam saatlerinde Washington Post’un internet sitesinde yer aldı. Yazının başlığı, ‘Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu heba etmeyelim.’

Reklam

Washington Post, Bayık’ı ‘PKK’nın beş kurucusundan biri’ olarak tanıttı.

Yazı Ankara’nın sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazıyı ‘skandal’ olarak niteleyerek sosyal medyada şunları yazdı: “Washington Post’un bir terör örgütü mensubunun yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmaktadır. Bu, basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilemez. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir.”

Washington Post’un bir terör örgütü mensubunun yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmaktadır Reklam July 3, 2019

‘Öcalan TRT’ye çıktı ise skandal nedir?’

Bayık’ın yazısına karşı Ankara’nın gösterdiği sert tepki, sosyal medyada ‘Öcalan hatırlatmaları’na neden oldu.

Birçok kullanıcı, 23 Haziran seçimi öncesi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun medyaya servis edildiğini ve Abdullah Öcalan’ın kardeşi, eski PKK liderlerinden Osman Öcalan’ın TRT Kurdi televizyonunda konuşturulduğunu hatırlattı.

Terörist Osman Öcalan’ın TRT’de röportajının yayımlanması ve bu konudaki araştırma önergesinin AKP ve MHP tarafından reddedilmesi skandal değilse, terörist Cemil Bayık’ın Washington Post’ta yazısının yayımlanması SKANDAL ise soru; Skandal nedir? https://t.co/u5ku69NW1w — Av. Alper Sarıca (@AvAlperSarica) July 3, 2019

TRT KURDİ de seçim öncesi röportaj veren Osman Öcalan ile Washington Post'ta yazı yazan Cemil Bayık'ın ortak özelliği , ikisininde Kırmızı Bültenle arama kararları var , Şimdi Dışişleri böyle bi açıklama yapınca kim iyi kim kötü kafamız karışıyor https://t.co/6pFQhJ6ySf — Cahit Yıldırım (@cahityildirm12) July 3, 2019

Osman Öcalan’ı TRT’de konuşturuyorlar, Washington Post’a: ‘Siz Cemil Bayık ile nasıl röportaj yapıp yazısını yayınlıyorsunuz?’ Diyorlar.



Güler misin ağlar mısın? — | Recep ÇELİK | 🇹🇷 (@recep_celik1) July 3, 2019

Terör örgütü elebaşı katil Cemil Bayık'ın Washington Post'ta yazısını yayınlanması üzerine, İbrahim Kalın bu açıklamayı yapıyor.



Kesinlikle haklı!



Fakat, Devletin resmi kanalı TRT Osman Öcalan'ı televizyona çıkartıp konuşturduğunda,



Sesleri çıktı mı?



Maalesef Hayır!! https://t.co/cxrESAzxZP — Funda Çohadar (@FundaCohadarr) July 3, 2019

Sen kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın mektubunu devletin kanalında okut, Osman Öcalan'ı TRT Kürdi'ye çıkar. Bunun için verilen soruşturma önergesini reddet. Sonra da Washington Post'a Cemil Bayık'a sayfasında yer verdiği için posta koy …

Yalandan kim ölmüş? https://t.co/L19lH511B3 — ilknur (@Cavbella84) July 3, 2019

Dışişleri: Terörizmin teşvik edilmemesi ilkesi ihlal edildi

Dışişleri Bakanlığı da, Cemil Bayık’ın Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısı hakkında yaptığı açıklamada, ‘terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesinin ağır bir şekilde ihlal edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “PKK’nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir. ABD dahil bir çok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK’nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ‘terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir.”