Cemevlerine ibadethane statüsü, İBB Meclisi’nde AKP-MHP oylarıyla reddedildi

İstanbul’daki cemevlerinin ‘ibadethane’ statüsünde kabul edilerek hizmet verilmesine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ndeki CHP ve İYİ parti gruplarının teklifi, ilgili komisyon raporunda benimsenmedi. Rapora karşı yeniden ortak önerge veren CHP-İYİ Partinin teklifi, İBB Meclisi’nde AKP-MHP oylarıyla reddedildi ve komisyon raporu, ‘ibadethane statüsü’ olmadan kabul edildi. Sonuç olarak İBB Meclisi, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi teklifini, görev ve yetki yönünden uygun görmezken, talep etmeleri halinde cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanmasını kabul etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İBB Meclisi’nde cemevleriyle ilgili olarak CHP ve İYİ Parti grupları tarafından verilen teklifte özetle şöyle denmişti: “Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik, ibadethane olarak kabul edilmesinin gündeme alınarak Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesini arz ederiz.”

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Söz konusu teklifi görüşen Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, konuya ilişkin hazırladığı raporda, İstanbul’da bulunan 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekanları olduğu, buna karşın cemevlerinin, resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için, camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kaldığını vurguladı. Komisyon raporunun sonuç bölümünde şöyle dendi: “Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; İstanbul’da bulunan cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanması komisyonlarımızca uygun görülmüş olup, teklifte cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu Beledi Meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır.”

Cemevlerinin ibadethane statüsü AKP ve MHP oylarıyla reddedildi!



İBB Meclisinde görüşülen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesine ilişkin teklif reddedildi. Teklife AKP ve MHP grubu ret oyu kullandı pic.twitter.com/0ia4PGjY4d — Yol TV (@YolTV) January 16, 2020

Cumhuriyet’in haberine göre, Meclis toplantısında AKP adına konuşan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz, komisyon kararını savunarak ‘ibadethane statüsü’nün TBMM’nin görev ve yetki alanında olduğunu savundu.

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CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise AİHM, Danıştay ve Yargıtay’ın cemevleriyle ilgili kararlarını hatırlatarak, İBB’nin bu konuda öncü adımı atarak cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istedi.

İBB Meclisi’nde söz konusu komisyon raporu oybirliğiyle kabul edilerek, CHP grubunun cemevlerine ibadethane statüsü verilmesiyle ilgili aykırı teklifi ise reddedildi.