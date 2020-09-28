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Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı.

İstanbul başsavcılığı tarafından, ikisi başkonsolosluk çalışanı altı firari şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden ikisi için ağırlaştırılmış müebbet, dördü için beşer yıla kadar hapis talep edildi.

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Fotoğraf: Reuters

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Suudi Arabistan’da görülen davada sekiz kişi suçlu bulunmuş, beş kişi 20’şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA’nın haberine göre 41 sayfalık iddianame, başsavcılıkça onaylanarak 20 sanıklı ana davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleştirilmesi talebiyle gönderildi.

İddianamede, konsolosluk çalışanı şüpheliler muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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Diğer Suudi Arabistan vatandaşı şüpheliler Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A.’nın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan altı aydan beşer yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen iki şüphelinin, cinayeti işleyen ekibin içinde yer aldığı, olaydan sonra ülkeyi terk ettikleri kaydedilen iddianamede, diğer dört şüphelinin cinayetten hemen sonra olay yerine giderek, delilleri kararttıkları ve Türkiye’den ayrıldıkları belirtildi.

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