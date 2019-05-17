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Yaramazlara biraz batar!

Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı isyan etti: Dünya hala bir şey yapmadı

Geçen yıl ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, ‘Dünyanın cinayetin sorumlularında hesap sormak için hala bir şey yapmadığını ve bunun nedenini anlamakta güçlük çektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Voice of America

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndaki basın özgürlüğünün ele alındığı oturumda duygusal bir konuşma yapan Cengiz (üstte soldan ikinci) şunları söyledi: “Olanlara hala inanamıyorum. Bir anlam veremiyorum. Bugüne kadar cinayet konusunda ciddi bir sonuca ulaşılamasına da inanmıyorum. Bir gün uyanacakmışım ve her şey normale dönecekmiş gibi hissediyorum.”

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ABD Kongresi’ne uluslararası soruşturma çağrısında bulunan Cengiz, “Konsoloslukta o gün aslında sadece Cemal değil, ABD’nin savunduğu değerler de öldürülmedi mi” sorusunu yöneltti.

ABD’de yaşayan ve ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post için yazılar kaleme alan Kaşıkçı’yı nikah işlemleri konsolosluğa gittiği 2 Ekim’de İstanbul’da en son gören kişi olan Cengiz, hala neden öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini vurguladı.

‘ABD için bir sınav’

Cengiz, cinayetten sorumlu tutulan Suudi Arabistan’ın, ABD tarafından yaptırım uygulanarak cezalandırılmasını ve Washington’ın Suudi Arabistan’daki siyasi suçluların serbest bırakılması için baskı uygulamasını istedi. Bu konunun, insan hakları ve fikir özgürlüğünü korumak adına ABD için bir sınav olduğunu savunan Cengiz şöyle devam etti: “Ben ABD’nin bu sınavı geçebileceğini düşünüyorum. Önümüzde iki seçenek var. Ya hiçbir şey olmamış gibi yola devam edeceğiz ya da tüm çıkarlarımızı, uluslararası çıkar ve siyasetimizi bir kenara bırakarak daha iyi bir yaşam için gereken değerlere odaklanacağız.”

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ABD’li yetkililer Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan yönetiminin en üst kademesine kadar dayandığı sonucuna varmış, Riyad veliaht prensin cinayette parmağı olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Cengiz’in söylediklerine Beyaz Saray’dan henüz bir yanıt gelmedi. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump geçmişte Ortadoğu’da önemli bir ortağı olduğunu söylediği Suudi Arabistan’a yaptırım uygulama fikrine karşı çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Kaşıkçı cinayetinin ardından Hatice Cengiz’i Beyaz Saray’a davet etmiş; o ise kendisiyle görüşmemişti.

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