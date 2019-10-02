Cemal Kaşıkçı’nın mezar taşı yok ama öldürüldüğü İstanbul’da artık anıt taşı var

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesi için çalışan Kaşıkçı ölümünün yıldönümünde Leven’te, konsolosluk binasının bulunduğu sokakta anıldı.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz tören sırasında gözyaşlarına boğuldu. Fotoğraflar: DHA

Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır tanımayan Gazeteciler Derneği’nin düzenlediği anma töreninin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören, Kaşıkçı’nın, son olarak, 2 Ekim 2018’de nikah işlemleri için girdiği konsolosluğa giriş saati olan 13.14’te video gösterimiyle başladı.

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‘Onu iki kez şehit ettiler’

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, şunları söyledi: “Bu halim ve selim insanı iki kez şehit ettiler. Önce onu öldürdüklerinde şehit oldu, ikinci olarak da barbar, alçak katliam ile ilgili kanıtları tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular; Bu çocuksu kalbe sahip adam, ölmeyecek ve insanlığın ebedi muhayyilesinde yaşayacaktır.”

Törene, Kışlakçı’nın yanı sıra Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayeti soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel raportörü Agnes Callamard, Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği Başkanı Erol Önderoğlu başta olmak üzere Kaşıkçı’nın yakınları, meslektaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Jeff Bezos da geldi

Bezos, Hatice Cengiz’e sarılarak destek verdi.

Amazon.com’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos ile Washington Post yayıncısı Fred Ryan da konuşma yapan isimler arasında yer aldı.

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Hatice Cengiz, konuşmacıların ardından katılımcılarla anıt taşının bulunduğu alana giderek, üzerinde Cemal Kaşıkçı’nın adının, doğum ve ölüm tarihinin yazdığı anıtın örtüsünü kaldırdı. Anıtın açılışının ardından dua edildi.

Cinayetten sonra Kaşıkçı’nın cesedi bulunmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şubat ayında, Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda yine şubat ayında yayımladığı raporda ise Kaşıkçı’nın Suudi yetkilileri tarafından önceden planlanarak öldürüldüğü vurgulandı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan yönetimini eleştiren bir gazeteci olduğu için öldürülmesi emrini verdiği öne sürülen Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, ABD basınına ülkeyi yöneten isim olduğu için cinayette sorumluluğu olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Selman, cinayetin talimatını veren kişi olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Uluslararası kamuoyunun eleştiri oklarının hedefi olan Suudi Arabistan’da 11 kişi cinayetle ilgili yargılanıyor.



