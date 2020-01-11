Cemal Ersen: El öpmek yetmiyor Arda

Arda şimdi de Galatasaray’da yeni bir krize yol açtı. Aslında o unutulmayacak (!) maç öncesi gidip Fatih Terim’in elini öpmese, deneyimli hocanın yüreğini yumuşatmasa, Türkiye’de kapısını çalacağı, ona talip olacak başka kulüp yoktu zaten. Çok duygusal bir sahneydi!

“Hata yapmadım” diyen Arda’nın en büyük hatalarından biri ona baba şefkati ile yaklaşan, yıllarca sarmalayıp koruyan Fatih Terim’in kalbini kırmasıydı. Arda da farkındaydı ve “gerekeni” yaptı! Bu alenen “özür” dilemekti.

Ya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz?..

Hiçbir problem yaşamadığı Arda’yı niçin veto etti?..

“Buranın patronu benim” diyen Terim’e tepki olsun diye mi, yoksa oyuncunun kabarık sicil dosyasından çekindiği için mi?

Yaşananlar kulübün iç sorunu, ancak ciddi bir gerilim yaşanacağı aşikâr. Öykünün sonu mutlu mu biter, bilemem. Şu kesin; kitabın son sayfası okunduktan sonra birilerinin hoşnut kalmayacağı kesin!

Lakin bir gerçek var; Arda eski Arda değil ve yıllar önce onu örnek alan gençler, bağrına basan futbolseverler yok artık.

Arda’ya düşen; niçin bu kadar antipatik olduğunu ve tırnaklarıyla kazıyarak çıktığı zirveden neden yuvarlanarak indiğini sorgulaması.

Cemal Ersen’in yazısı