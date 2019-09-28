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Yaramazlara biraz batar!

Cemal Ersen: ‘Derbiyi kim yönetecek’ sorusuna yanıt aranırken papatyanın ilk yaprağında ‘Cüneyt Çakır’ yazıyordu

Haftanın en önemli karşılaşmasında yine Cüneyt Çakır var. Lakin, aklın yolu ile Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem sayısının aynı olması düşündürücü.
Peki neden Çakır?
Malum, iki taraf arasındaki karşılıklı suçlamalar ve futbolu kaosa sürükleyen açıklamalar ortamı çok gerdi. Bu atmosferin tribüne ve sahaya yansıması kaçınılmaz. 
Üzerine hakem hatalarının eklenmesi olasılığını da bırakın. Hangi MHK riske girer ki?..
“Derbiyi kim yönetecek” diye günlerdir konuşulurken, papatyanın koparacağınız ilk yaprağında, zaten Çakır adı yazıyordu.

Cemal Ersen’in yazısı

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