Cemal Enginyurt MHP’den ihraç edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Enginyurt’un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

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Kurul Başkanı MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Cemal Enginyurt hakkında verilen Merkez Disiplin Kurulu Kararı’na ilişkin şunları kaydetti:

“21 Temmuz 2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78’inci maddesinin ‘kesin çıkarma cezasını gerektiren haller’ başlıklı 4. bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.”

Enginyurt sosyal medyadan, “Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır”mesajını paylaşmıştı.