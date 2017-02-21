Cemaat’in ‘İmamın Ordusu’ telaşı: Kitaptan haberdar olup, Zekeriya Öz eliyle toplatmışlar

Fethullah Gülen’in 21 yıl avukatlığını yapan Orhan Erdemli, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın toplatılan ‘İmamın Ordusu’ isimli kitabından Cemaat’in önceden haberdar olduğunu kaydetti.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 29 sayfalık dilekçe gönderen Erdemli, kendisinin örgüt üyesi olmadığını savunurken, bir dönemin simge davalarına ilişkin de çarpıcı bilgiler verdi.

Bunlardan biri 2011’de OdaTV davasından tutuklanıp, kitabının taslakları basılmadan toplatılan Ahmet Şık’a ilişkindi. Erdemli, örgütün kitabın yazıldığından haberdar olduğunu, özel yetkili savcı Zekariya Öz’ün talimatıyla kitap taslağının toplatıldığını anlattı.

‘Nasıl önleriz’ telaşı

Erdemli, dilekçesinde şunları söyledi: “23 Mart 2011’de Ahmet Şık’ın ‘İmamın Ordusu’ isimli kitap çalışmasına henüz baskıya girmeden bilgisayarlar üzerinden el konuldu. Bu olaydan kısa bir süre önce Gülen’in fikriyatı konusunda danışmanlık hizmeti veren Mustafa Özcan bize, Ahmet Şık’ın Fetullah Gülen ile ilgili kitap çalışması yaptığını, bu kitabın baskısının ve dağıtımının önlemesi için başvurulabilecek hukuki yolları sordu. Biz de mevzuatta yer alan hükümlerden bahsederek, basılmayan bir kitap hakkında müracaat yolu bulunmadığını anlattık. O gün Mustafa Özcan, ‘avukatların abisi’ diye bahsettiği ve ‘Kemal Bey’ dediği kişinin de birazdan geleceğini ona da bu bilgileri aktarmamızın iyi olacağını söyledi. Kemal Bey denilen kişi gelmedi. Birkaç gün sonra savcı Zekeriya Öz tarafından kitap taslağı toplatıldı.”

‘Zaman muhabirleri bizi kınadı’

Erdemli’nin verdiği bir diğer bilgi ise Şike Davası’na yönelik oldu.

Davada Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın avukatlığını üstlendikleri için Zaman gazetesinin muhabirlerinin kendilerini kınadığını öne süren Erdemli, şunları söyledi: “Şike davasının ilk duruşması Silivri’de yapıldı. Orada Zaman gazetesinden dört bay, bir bayan (Büşra Erdal) bir de Cihan Haber Ajansı’ndan Nuri İmre vardı. Bu kişiler bana, ‘Bu davada sizin ne işiniz var. Mecnun davanın kilit adamı. Bu adamın vekaletini bırakın’ şeklinde sözler söyledi. Biz, ‘Maçı kasetten izledik, dosyayı okuduk, Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yok’ deyince ‘Emniyet’ten daha mı iyi biliyorsunuz, adamlar bir yıl çalışmışlar, onlar bilmiyor da iki günde siz mi gerçeği keşfetiniz’ şeklinde sözlerle tepki veriyorlardı. Bu kişiler arkamdan ‘Orhan Erdemli Ergenekoncu olmuş’ diye bir söz söylemiş. Bunu Büşra Erdal anlatmıştı.”

‘Medyaya savaş açtılar’

Hrant Dink suikasti davasının kilit isimlerinden EGM İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in avukatlığını yapan Nurullah Albayrak’ın da aynı dönem ABD’ye giderek Gülen’in avukatlığını aldığını duyduklarını belirten Erdemli, “2013’te strateji değişikliklerine gittiklerini medyadan takip ettim. Militanlık yapacak avukatlarla çalışmak istedikleri çok açıktı. Birkaç ay içinde 600 dava açarak medya mensuplarıyla savaşa giriştiler” dedi.