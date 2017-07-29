Cemaati Erdoğan’ın mitingine çağıran imam ‘aynen devam’: Daha dikkatli olması için ikaz edilmiş

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Gaziantep’te cami cemaatinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılması yönünde propaganda yapan imam Mustafa Yalçın’ın halen görevde olduğu ve ceza almadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz şubat ayında Gaziantep Cahit Nakıpoğlu Camii’nde vaaz veren Yalçın, cemaati Erdoğan’ın kentte düzenleyeceği mitinge çağırmıştı.

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İmamın bu çağrısı cemaati ikiye bölmüş, bazıları ”Burası siyaset yeri değil” derken, bazıları ise bu tepkiye ”İnadına geleceksin” diyerek karşılık vermişti.

‘Savunması alındı, ikaz edildi’

Oda TV’nin haberine göre Gaziantep belediye meclis üyesi Uğur Kalkan, konuya ilişkin il müftülüğüne yaptığı yazılı başvuruda şu soruları yöneltti:

“1) Söz konusu imamla ilgili herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

2) Başlatıldıysa akıbeti nedir? Başlatılmadıysa,başlatmayı düşünüyor musunuz?

3) Başka camilerde de buna benzer olaylar yaşanmakta mıdır?”

Müftülüğün cevabında, Diyanet’ten gelen e-posta üzerine savunması alınan Yalçın’ın görevinde daha dikkatli olması konusunda ikaz edildiği belirtildi.