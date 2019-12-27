Cemaate kızan imam ağaçları kesip gitti

Konya’da 11 yıldır görev yaptığı camiden başka bir camiye tayini çıkan imam, caminin bahçesindeki 17 ağacı kesip bir kısmını kamyonuna yükleyerek gitti. Bölge sakinleri imamın tayini çıkması için müftülüğe başvuruda bulunmuştu.

Fotoğraf: DHA

Fatih Camii’nde görev yapan İmam Nurullah K.’nın, 5 Aralık günü, Harmancık Mahallesi’nde bulunan Abdülgani Camii’ne tayini çıktı.

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Tayin edildiğini öğrenen Nurullah K. cami bahçesindeki 17 ağacı kesti. Kestiği ağaçların bazılarını da kamyonuna yükleyip götürdü.

Kaşınhanı Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, bir süredir cemaat ile imam Nurallah K. arasında sorun yaşandığını, bazı vatandaşların da geçen haziran ayında ilçe müftülüğüne giderek, cami imamının değiştirilmesi için başvuru yaptığını anlattı.

‘Milleti kutuplaştırıp birbirine düşürdü’

Nurallah K.’nın de karşı imza toplayıp müftülüğe verdiğini belirten Çetin şunları söyledi:

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“Ancak başka bir camiye tayini çıktı. O da ağaçları kesmiş. Bazılarını parçalayıp, kamyonla götürmüş. Birazını da bırakmış. Neden kestiğini sorduğumda, ‘Muhtarım ağaçlar elektrik tellerine değiyor’ yanıtını verdi. Bunu daha önce yapsaydı, belki yanlış anlaşılmazdı. Ancak tayini çıktıktan hemen sonra yapması art niyetli olduğunu gösteriyor. Cemaatle geçinemiyordu. Milleti kutuplaştırıp birbirine düşürdü. Bu kesilen ağaçlar hocanın kişiliğini ele veriyor. Bu katliama yorum yapmaya gerek yok. Bu durumu görenler yorumlasın.”

Cami cemaatinden Emrullah Özden de ”Hoca, ‘kendim diktim, kendim biçtim’ demiş. ‘Tellere değdi, kestim’ demiş. Bir geldik baktık ki birçok ağacı kesip, biçmiş. Tayini çıktıktan sonra kesti. Daha önce imam hakkında müftülüğe şikayetçi olduk. Cemaatiyle geçinemiyordu” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen imam ise sadece bir ağacı elektrik tellerine takıldığı için kestiğini söyledi.