Cem Yılmaz’ı ‘FETÖ’cü ilan eden Sabah yazarı özür diledi: ‘İsim benzerliği’ne kurban gitmiş!

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Komedyen Cem Yılmaz’ı ‘isim benzerliği’ üzerinden ‘FETÖ’ bağlantılı ilan eden Sabah yazarı Ersin Ramoğlu özür diledi.



Ramoğlu, ‘Tarkan, Sezen Aksu ve Cem Yılmaz’daki FETÖ izi’ başlıklı yazısında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp tutuklanan eski MİT’çi Enver Altaylı’nın damadının Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz olduğunu öne sürmüştü.

Sabah yazarı “Cem Yılmaz, Tarkan Tevetoğlu ve Sezen Aksu gibi sanatçıların Erdoğan’a tavırlı olmalarının sebebi FETÖ’dür” demişti.

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Bu iddia üzerine iki aileye de ulaşan Oda TV, Ramoğlu’nun kurduğu bağlantının ‘isim benzerliğinden ibaret olduğunu’ teyit etmişti.

Twitter hesabından paylaştığı mesajla Oda TV’ye teşekkür eden Yılmaz ise, Sabah gazetesinden özür beklediğini dile getirmişti.

‘İsim benzerliğine kurban gitti’

Yılmaz’ın özür talebine bugünkü köşesinden karşılık veren Sabah yazarı, “Özür dilemek bir erdemdir” derken, CHP’lilere ‘çatmayı’ da ihmal etmedi.

Ramoğlu şunları yazdı: “Biz CHP’nin başı Kemal Kılıçdaroğlu muyuz ki yanlışımız üzerine kulağımızın üstüne yatalım. Ya da Bülent Tezcan mıyız ki; ‘Adil Öksüz’ iddiamızın gerçek olmadığı anlaşılınca kıvıralım? Ve ya Aykut Erdoğdu muyuz ki; Elif Doğan Türkmen’in çarçur ettiği devletin iki milyonunu ‘ödeyeceğiz’ deyip kuyruğu kıstırıp oturalım. O yazımda üç kişiden söz ettim. Biri Enver Altaylı’nın damadı FETÖ firarisi Mehmet Can Yılmaz’dı… Diğerleri de Sezen Aksu ile Tarkan. Cem Yılmaz isim benzerliğine kurban gitti. Özür dilerim Cem Yılmaz!”