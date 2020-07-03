Cem Yılmaz’dan Ozan Güven açıklaması: Çok üzgünüm

Komedyen Cem Yılmaz, pek çok filminde rol verdiği oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövmesi ve ölüm tehdidinde bulunması iddialarıyla ilgili, “Bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Çok üzgünüm” dedi.

Fotoğraf: Muhsin Akgün

Cem Yılmaz, Twitter hesabından şunları yazdı:

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“Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin ‘tarafı’ olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden ‘Sen de bir şey söyle’ isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.

Sosyal medya üzerinden, bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm.”

Darp raporu

Oyuncu Ozan Güven hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü’nden darp raporu almıştı.

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Güven’in Bulutsuz’la 13 Haziran’da İstanbul’un Levent ilçesindeki evinde kavga ettiği, olayların bu sırada yaşandığı öne sürülmüştü.