Cem Yılmaz’dan Hürriyet yazarına: Dava etsem ‘ben böyle duydum’ deyip kaçacaksın

Cem Yılmaz, Hürriyet yazarı Onur Baştürk’ün “Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş” iddiasına sert tepki gösterdi: “Allah sizi kahretsin ya… Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış.”

Fotoğraf: Muhsin Akgün

Oyuncu Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü, hakaret ettiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti. Güven ise saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu ve tehditte bulunmadığını öne sürmüştü. Güven ve Bulutsuz darp raporu alarak birbirleri hakkında şikayette bulunmuştu.

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Olayın duyulması sonrası Güven’e birçok filminde rol veren arkadaşı Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kadına şiddet meselesinin ‘tarafı’ olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden ‘Sen de bir şey söyle’ isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.”

Bugün Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk köşesinde yaşananlarla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Bir yandan zor bir durum aslında. En yakın arkadaşınız sevgilisini dövüyor. O arkadaşınıza dair duygularınız, tavrınız aynı kalabilir mi? Dostluğunuz aynı şekilde devam edebilir mi? Arkadaşınızın davranışını bir şekilde affetseniz dahi ona hep şüpheyle bakmaz mısınız? Peki yaptığı şeyi onaylamasanız bile bu süreçte ona yardım eder miydiniz? Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş.”

Yılmaz, bu iddiaya yine Twitter üzerinden sert bir yanıt verdi.

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