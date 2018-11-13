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Yaramazlara biraz batar!

Cem Yılmaz duyurdu: ‘Emanet’in çekimlerine başlandı

Gelecek yıl Karakomik Filmler ile vizyonda olmaya hazırlanan Cem Yılmaz, üçüncü filmi ‘Emanet’in çekimlerine başladığını duyurdu.

Fotoğraflar: Instagram

Ocak 2019’da ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’  isminde 60 dakkalık iki bağımsız hikayeyle izleyicilerinin karşısında çıkmaya hazırlanan Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin ‘Emanet’ olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, filmin kadrosunu da daha sonra açıklayacağını belirtmişti.

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Yılmaz sosyal medya paylaşımında üçüncü yeni filminin oyuncu kadrosunu da duyurdu. Buna göre Çağlar Çorumlu,  Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özen yeni filmde rol alacak.

Cem Yılmaz’ın birçok filmde birlikte rol aldığı arkadaşı Ozan Güven de paylaşılan fotoğrafa “Cem bey hayırlı olsun, Allah baba utandırmasın… Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşalllah…” diye yorum yazdı.

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Yılmaz da Güven’e “Ozan bey bu sene böyle! Sanat konuşulacak bu sene, ben öyle düşünüyorum… Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor” karşılığını verdi.

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