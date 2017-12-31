Cem Yılmaz: ‘Beyoğlu’na gelir miydiniz?’ diyorlar, ben buradan geliyorum zaten!

Yeni filmi ‘Arif V 216’yla ‘dönüşe’ hazırlanan komedyen Cem Yılmaz, yeni filmini, 2018 tavsiyelerini ve hayallerini anlattı.

Yılmaz’ın ‘G.O.R.A.’ filmindeki Arif ve Ozan Güven’in canlandırdığı 216 karakterlerinin başrolünde olacağı film, 5 Ocak 2018’de vizyona girecek.

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Yılmaz, Hürriyet’ten Çınar Oskay’a konuştu.

Filmden memnun olduğunu ve şimdi ‘Söz seyircinin’ bölümünde olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve G.O.R.A’yla ilgili bir anısını paylaştı: “2001’de mi ne, ‘G.O.R.A.’da çok gülünen ‘5 element’ sahnesiyle ilgili ona bir ses kaydı gönderdim: ‘Beş element: ateş, su, toprak, tahta’… ‘Bu ne?’ dedi ya! 15 senedir gülünen bir şaka! 15 senedir gülünen bir şeye, yapıldığı gün ‘Bu ne oğlum ya? Bu ne, tahta! Bu mu yani yapabileceğinin en iyisi?’ dedi.”

‘Ben buradan geliyorum zaten!’

Yılmaz şöyle devam etti: “Biz 90’larda kendimiz olarak meşhur olduk. Teoman lisede nasıl şarkı söylüyorsa öyle meşhur oldu. Kenan Doğulu “Vay be çocuğa bak, altı saattir şarkı söylüyor” diye tanındı. Şebnem Ferah öyle… Bizim kuşakta imajın alaya alındığı bir köşe vardır. Biz onu çiğnemiştik, alaya almıştık. ‘Abi saçları kestin, imaj mı?’, ‘Ne imajı ulan, berbere gittim!’ Biz o kuşağız işte. Beyoğlu’na gidiyorsun, ‘Vay, siz buraya gelir miydiniz?’ diyor. Ben buradan geliyorum zaten! Gerçekle kopuyor olay. Yaşsız kalıp gençliğindeki kadar fırlama, tatlı serseri ama yaşanmışlığıyla tecrübeyi aktaracak bir seviyede olmak isterdim.”

Stand-up yapmayı çok özlediğini ve her an sahneye hazır olduğunu aktaran Yılmaz, Leman dergisinde çizdiği dönemde ‘dergideki en az komik adam’ın kendisi olduğunu söyledi.

‘Naber’ diye tek başına dergi çıkarmak şövalyelik’

Cem Yılmaz şöyle devam etti: “Sonrasında da çıktı; Yiğit Özgür. Neydi o oğlanın adı; o kadar utangaç ki adını bile unutuyorum… Umut Sarıkaya! Hele ‘Naber’ diye tek başına dergi çıkarmak şövalyelik yani! Bu insanların ana akım olmasını istiyorum. Herkes birbirine Yiğit Özgür karikatürü gönderiyor. Dergiyi alıyor musun? ‘Yok, WhatsApp’tan gönderdiler.’ Oh, ne güzel ya!”

Yılmaz, 2018 tavsiyelerini ise şöyle anlattı: “Biraz kendimize güvenelim. Her şey kendini iyi hissetmekle başlıyor. Güne başlarken bir şevk, mutluluk, gayret… Zor olduğunu biliyorum, herkes için zor. ‘İşyerinde mutlu değilim…’ Yeni yılda değiştir bir şeyleri. İşe gittiğinde bir ‘Günaydın’ de. ‘Hayırdır ya?’ diye bakanlara, ‘Bundan sonra böyle lan!’ de. ‘Tatlım sana çiçek aldım.’ Hayırdır? ‘Bundan sonra böyle lan!’ Böyle yani…”

Şener Şen dışında Zeki Demirkubuz’la da film yapmak istediğini anlatan Yılmaz, “Zeki Abi çekecek, ödüle doymayacağım! Bir de sinema salonuna bir ferahlık gelsin, hep sıkış tıkış oluyor! Onun filmlerini seviyorum, mesela ‘Yeraltı’nı. Engin Günaydın çok iyi oynamış ama ben de çok iyi oynardım” diye konuştu.