Cem Uzan: Zamanı geri çevirebilsem, AKP anamuhalefet olurdu

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Kurduğu Genç Parti ile 2002’de oyları bölerek AKP’ye tek başına iktidar yolunu açması hala konuşulan Cem Uzan, “Zamanı geri çevirebilsem başka partiyle seçime girerdim, AKP de anamuhalefet olurdu” dedi.

İş insanı Cem Uzan, AKP’nin iktidara geldiği 2002’deki seçime kurduğu Genç Parti’nin genel başkanı olarak katılmış ve yüzde 7.25 oy almıştı. Seçimlerde sadece AKP ve CHP barajı geçince, AKP yüzde 35 oy oranıyla tek başına iktidar olmuştu. Genç Parti’nin aldığı oylarla MHP ve DYP’nin kılpayı baraj altında kalmasına neden olarak AKP iktidarının önünü açması, halen siyasi analizlerde önemli bir yer tutuyor.

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Uzan ailesine ait Rumeli Holding ve İmar Bankası’nda ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle Cem Uzan’ın babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan 2003’te yurtdışına kaçmıştı. Hakkında davalar bulunan Cem Uzan da 2009’da yurtdışına gitti ve halen sığınma hakkı aldığı Fransa’da yaşıyor. Genç Parti’de son dönemde kongreyi toplayıp Cem Uzan’ı tekrar genel başkan seçme konusunda bir hareketlenme olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

‘Star sana da yar olmaz Ferit Şahenk efendi’

Paris’te yaşayan Cem Uzan’la BBC Türkçe’den Onur Erem ve Efe Öç söyleşi yaptı.

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Cem Uzan’ın kurduğu Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star TV, Uzan medya grubunun tasfiyesi sonrası Doğan grubuna geçmişti. Bu konuda tepkisel olan Cem Uzan, Doğan Grubu’nun Demirörenler’e satılmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok enteresan bir tarafım vardır. Benim ahım tutar. Aydın Doğan her şeyini satmak zorunda bırakıldı. Eğer bunu sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırttıysa ben sayın cumhurbaşkanını iki yanağından öperim. Şimdi bugün gazetelere bakınız, Doğuş Grubu (Star’ın yeni sahibi) 6 milyar dolarlık yeniden borçlandırma, yeniden yapılandırma bilmemneleri konuşuluyor. Star TV benim göz nurumdur. Ben onu Türkiye’de kimse özel televizyonun ö’sünü düşünemezken kablolarını çekerek kurdum. Böyle alın terimdir o benim. Sana da yar olmaz o Ferit Şahenk efendi. Ben bir şey yapacağım için değil, yukarda bir yaradan var, yukarda bir tanrı var, yukarda bir Allah var, ne demek istiyorsak onu diyebiliriz, bırakmaz, kalmaz sana da.”

Erdoğan’a övgü

Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik “Türkiye’ye büyük eserler katmıştır. Bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz, etmemeliyiz. Türkiye tarihine damgasını vurmuş olan bir siyasi şahsiyettir. Nokta” övgüsünde bulundu.

Türkiye’de bir değişimin geldiğini belirten Cem Uzan “Neyin geleceğini benim öngörmem mümkün değil. Ama değişimin gelmekte olduğunu görüyorum. Nasıl 2002’de Türkiye’ye bir değişim geldiyse bir değişimin geleceğine inancım var. Bu değişim 50 gün sonra olur, 1.550 gün sonra olur ama değişimin gelmekte olduğunu ve geleceğini çok ama çok hissediyorum” dedi.

‘Türkiye’de Lale Devri bitti’

Değişimin kaçınılmaz olduğunu ve bunun nedeninin Türkiye’nin ekonomik olarak zorda olması olduğunu dile getiren Cem Uzan “Türk insanı çok zordadır. Türkiye’de Lale Devri bitmiştir. Bugün bana birisi söylesin, doların yükselişini, avronun yükselişini durdurabiliyor musun?” diye devam etti.

DYP’ye girmesini MHP’li Celal Adan engellemiş

Cem Uzan siyasete ilk girme girişimini ise şöyle anlattı: “İlk siyasete 1999’da girmeye karar verdim. Randevu aldım, Tansu Hanım’a gittim. Dedim ki ‘Ben siyasete girmek istiyorum.’ ‘Ben’ dedim, ‘Bütün imkanlarımla, bütün gücümle, bütün her şeyimle size destek olmak istiyorum’ dedim. ‘Siz seçimleri kazanırsınız’ dedim. ‘Ben DYP’den milletvekili olacağım, siz başbakan olacaksınız, dışişleri bakanlığı istiyorum’ dedim. ‘Türkiye’yi dışişleri bakanı olarak benden daha iyi temsil edecek az adam bulursunuz. Bir sene sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri var’ dedim. ‘Bir sene sonra siz cumhurbaşkanı olursunuz, ben de partinin genel başkanı olarak başbakan olurum’ dedim.”

Tansu Çiller’in düşünmek için kendisinden süre istediğini aktaran Cem Uzan sonrasını şöyle anlattı: “Üç gün sonra haber geldi, o zaman Tansu hanımın danışmanıydı, Celal Adan (Halen MHP Genel Başkan Yardımcısı) diye bir beyefendi, Tansu Hanım’a diyor ki, siz Cem Bey’le bu işi yaparsanız sonunda kaybedersiniz. Teşekkür ederiz hayır dediler.”

2002’de Üç partiden teklif gelmiş

Söyleşide Cem Uzan’ın 2002’de Genç Parti’yi kurarak katıldığı seçimi de anlattı.

– 2002’deki seçimin ardınan partiniz barajın altında kaldı ama diğer merkez sağ partilerden de oy alarak onların da barajın altında kalmasına yol açtı. Sonuç olarak da AKP tek başına iktidar oldu. Bu tabloya bugün geriye dönüp baktığınızda, yine olsa aynı şekilde seçime girer miydiniz?

Hayır.

Nasıl bir şeyi tercih ederdiniz?

Seçimlerden bir, bir buçuk ay önce haber geldi iki değişik partiden, gelsin bizden girsin, bizden katılsın… Hayır dedim. Bugün zamanı geri çevirmek imkanı olsa girerdim ve tablo da çok farklı olurdu.

Nasıl bir tablo olurdu sizce?

AKP anamuhalefet partisi olarak kalırdı.

Hangi partilerden gelmişti bu teklif size?

Hem AKP’den geldi, hem DYP’den, hem MHP’den geldi.

Partinizin birileri tarafından AKP’nin önünü açmak için kullanılmış olabileceğini düşünüyor musunuz?

Hayır. Sonuçları bu sizin söylediğiniz gibi yorumlanabilir ama ben o süreci tamamen yaşamış bir insan olarak biliyorum, hayır.