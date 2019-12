Cem Seymen, CNN Türk’teki ‘A’dan Z’ye’ adlı programını bıraktı

View this post on Instagram

Sevgili dostlarım. Sabah başladığım A’dan Z’ye haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım. Yönetimle görüştüm ve dostluk çerçevesi içinde isteğimi anlayışla karşıladılar. Ekip olarak çok uğraştık, iyi niyetle çok gayret gösterdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma minnettarım. Program iyice oturmaya başlamıştı ve ratingler de iyi gidiyordu. Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim. Lütfen bana kızmayın. Anlayışınızı rica ederim. CNN Türk’e bana verdiği fırsat için de teşekkürü borç bilirim. Son yayınım Cuma günü olacak. 4 gün daha beraberiz. Yolumuz açık olsun. Herkese sevgiler. Cem

Reklam