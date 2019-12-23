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Yaramazlara biraz batar!

Cem Seymen, CNN Türk’teki ‘A’dan Z’ye’ adlı programını bıraktı

CNN Türk’te hafta içi her sabah 08:30’da ‘A’dan Z’ye‘ adlı programı sunan Cem Seymen, kişisel sosyal medya hesabından programı bıraktığını duyurdu.

Fotoğraf: twitter

Programı ‘tamamen kendi isteğiyle’ bıraktığını açıklayan Seymen şu ifadeleri kullandı:

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“Sevgili dostlarım, sabah başladığım ‘A’dan Z’ye’ haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım. Yönetimle görüştüm ve dostluk çerçevesi içinde isteğimi anlayışla karşıladılar. Ekip olarak çok uğraştık, iyi niyetle çok gayret gösterdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma minnettarım.

Program iyice oturmaya başlamıştı ve ratingler de iyi gidiyordu. Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim. Lütfen bana kızmayın. Anlayışınızı rica ederim. CNN Türk’e bana verdiği fırsat için de teşekkürü borç bilirim. Son yayınım cuma günü olacak. Dört gün daha beraberiz. Yolumuz açık olsun. Herkese sevgiler.

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Sevgili dostlarım. Sabah başladığım A’dan Z’ye haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım. Yönetimle görüştüm ve dostluk çerçevesi içinde isteğimi anlayışla karşıladılar. Ekip olarak çok uğraştık, iyi niyetle çok gayret gösterdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma minnettarım. Program iyice oturmaya başlamıştı ve ratingler de iyi gidiyordu. Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim. Lütfen bana kızmayın. Anlayışınızı rica ederim. CNN Türk’e bana verdiği fırsat için de teşekkürü borç bilirim. Son yayınım Cuma günü olacak. 4 gün daha beraberiz. Yolumuz açık olsun. Herkese sevgiler. Cem

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Seymen ‘A’dan Z’ye’ programında hafta içi her sabah sıcak gelişmeleri, ‘ekonominin nabzı’nı ve sokağın gündemini ekranlara taşıyordu.

Seymen’in ‘Para Dedektifi’ ve ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ adlı programları ise devam ediyor.

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