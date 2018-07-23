Cem Küçük: Sonbaharda bazı önemli FETÖ’cüler Türkiye’ye iade edilecek

Batı’nın da Türkiye’yle ilişkileri var. İhracat, ithalat yapıyor. Orta Doğu’da, Suriye’deki gelişmeler onları da yakından ilgilendiriyor. İngiltere gibi bir ülke 80 milyonluk Türkiye’nin mi dediğini yapar yoksa 15 Temmuz darbesini yapan FETÖ’nün mü? Elbette Türkiye’nin dediğini yapar.

Aynı durum başta Almanya olmak üzere diğer AB ülkeleri için de geçerli. Amerika bile artık FETÖ’yü koruyacak durumda değil. O yüzden sonbaharda bazı önemli FETÖ’cüler Türkiye’ye iade edilecektir. Asya, Afrika, Balkanlar’daki FETÖ’cüler ciddi panikte. Saklansalar da fayda yok. Er ya da geç Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde FETÖ’cüleri buraya getirecek.

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Akın İpek ve diğer firari FETÖ’cülerin kaçacakları yer yok. Seçilmiş meşru hükûmeti yıkmak için darbe girişimi dâhil her illegaliteyi yapan FETÖ’cülerin teslim olmak ve suçlarını itiraf etmek dışında seçenekleri yok. Kuzey Kutbu’na bile kaçsanız mutlaka iade edileceksiniz.

Akın İpek iade edilirse örgütün tepesi de bundan çok etkilenecektir. Zaten gelen haberler paniklediklerini gösteriyor. 2018 bu anlamda FETÖ’nün çöküşe ve bitişe giden yılı olacaktır.

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Ne umdukları bahar geldi ne de kirazlar çiçek açtı. Zaten cezaevindekilerin buhran geçirmesi bundandır. İtirafçı sayısı giderek artmakta. Çözülme çok seri olarak devam ediyor. Nereye kaçarsanız kaçın, artık yol bitti. Aynen olması gerektiği gibi.

Cem Küçük’ün yazısı