Cem Küçük, konferans öncesi Levent Gültekin’i hedef gösterdi: Hain Samsun’a geliyormuş

İktidara yakınlığı ve gazetecileri hedef göstermesiyle bilinen yazar Cem Küçük, Diken yazarı Levent Gültekin’in Samsun’daki konferansı öncesi, “Samsun vatansever bir şehirdir. Bu hain Samsun’a geliyormuş. Samsun’da Hollanda propagandası yapılamaz” dedi.

Küçük, Gültekin’i Twitter hesabından Hollanda-Türkiye kriziyle ilgili yorumu nedeniyle hedef gösterdi.

Lamı cimi yok.Levent Gültekin çok açıkça vatana ihanet suçu işlemiştir. Derhal gözaltına alınmalıdır. pic.twitter.com/5v1YtJ9ct6 — Cem Küçük (@cemkucuk55) March 11, 2017

Gültekin’in tweet’lerini alıntılayan Küçük, “Lamı cimi yok. Levent Gültekin çok açıkça vatana ihanet suçu işlemiştir. Derhal gözaltına alınmalıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız İrfan Fidan bu Levent Gültekin hainini cezasız bırakmayacaktır. Aleni suç işliyor. Türkiye ile şu an diplomatik savaş halinde olan bir devleti savunmak TCK’ya göre suçtur. Levent Gültekin tutuklanacak. Aksi olamaz” diye yazdı.

Türkiye ile şu an diplomatik savaş halinde olan bir devleti savunmak TCK'ya göre suçtur. Levent Gültekin tutuklanacak. Aksi olamaz. — Cem Küçük (@cemkucuk55) March 11, 2017

Küçük daha sonra da Gültekin’in 16 Mart’ta Samsun’daki ‘Türkiye nereye’ başlıklı konferansına işaret etti.

Samsun vatansever bir şehirdir. Bu hain Levent Samsun'a geliyormuş. Samsun'da Hollanda propagandası yapılamaz. — Cem Küçük (@cemkucuk55) March 12, 2017

Küçük, Twitter hesabından şunları yazdı: “CHP’li Güzelbahçe Belediyesi vatan haini Levent’i ağırlayarak hainliğe ortak olmuştur. Hollanda yandaşı hainler. Samsun vatansever bir şehirdir. Bu hain Levent Samsun’a geliyormuş. Samsun’da Hollanda propagandası yapılamaz. Atatürk düşmanı kasabalı Kürt İslamcı Levent şimdi beyaz Türk, şehirli Kemalist olmuş. Kahkaha attım. Ey Kemalistler birazcık zeki olun, bu adam, Atatürk’e ‘Deccal’ derdi. Kime sorsanız bunu söyler. Atatürk düşmanıydı. Kürt ve kasabalı olmaktan utandığı için yazdım. Halbuki gurur duyması gerekir, utanç duyuyor.”