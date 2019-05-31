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Yaramazlara biraz batar!

Cem Küçük: İmamoğlu’na zarar versin diye yaptırılan Ahmet Hakan yayını da çok amatörce bir operasyondu

CHP adayına veren yüzde 48.9’u kemikleştirmek için yapılacak her yanlışı yapıyor bizim taraf medyası. İmamoğlu’na zarar versin diye yaptırılan Ahmet Hakan yayını da çok amatörce bir operasyonu ve ters tepti. Artık bu gerçekleri görelim. 31 Mart öncesi bizim taraf kanallarından birinde yapılan İmamoğlu yayını da CHP adayının oyunu arttırdı. Bunu hepimizi biliyoruz. Oysa o yüzde 48.9 içinde küçük de olsa bir çözülme yaşanmadan bu seçimi almamız mümkün değil.
Bakın gösterilebilecek en doğru aday olan Sayın Binali Yıldırım gösterildi. Sorun bakalım Sayın Yıldırım ve ekibine. Sözde 23 Haziran’ı Binali Bey kazansın diye çalışan bizim taraf medyasının bu Stalinist tarzı propaganda yayınlarından kendisi memnun mu? Bu tipte yayınların Yıldırım’a fayda sağladığını düşünüyor mu? Ben biliyorum ki asla memnun değil. Zaten AK Parti’nin tepe noktalarındaki hiç kimse memnun değil. Herkes dişini sıkıyor. 

Cem Küçük’ün yazısı

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