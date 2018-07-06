Cem Küçük: Hürriyet’te Demirören’in reformlarına karşı direnç var

Ben bu sütunlarda Aydın Doğan’ın medyadan tasfiye edildiği 22 Mart 2018 medya devriminin başka gruplara da yansıyacağını birkaç defa ifade etmiştim. O zaman bu sözümün önemi anlaşılmamıştı, ama şimdi sanırım herkes demek istediklerimi anladı. Ciner grubu da 22 Mart devrimi sonrası süreçte gereken önlemleri alsaydı bu gazete kapanmayabilirdi ama artık çok geç.

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Demirören Ailesi’nin CNN Türk’ün yeni sezonunda Eski Türkiye’den kalma hiçbir isim olmayacak kararı kesindir. Ayrıca Hürriyet gazetesi içinden de Demirören Ailesi’nin yapmak istediği reformlara bir direnç vardır. Eğer bu Eski Türkiye direnci devam ederse tıpkı Turgay Ciner gibi Demirören Ailesi de gazeteyi kapatma ve dijitale geçme kararı alırsa kimse şaşırmasın, çünkü bu hantal yapısıyla Hürriyet gazetesi de basılı hâliyle şu an zarar etmektedir.

Cem Küçük’ün yazısı