Cem Küçük, Hürriyet’in peşini bırakmıyor: Hande Fırat’ın kafası hiç çalışmıyor

İktidara yakınlığı ve gazetecileri hedef göstermesiyle bilinen yazar Cem Küçük, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ haberinin peşini bırakmıyor.

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuyayönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de, sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Son olarak da haberi yazan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, eleştirilerin haber okunmadan yapıldığını belirterek, “Biz sorduk onlar da yanıtladılar. Haber bundan ibarettir” demişti.

‘Hande Fırat efsanesi bitmiştir’

Haberin yayınlandığı cumartesi günü Hürriyet ve Hande Fırat’a sert eleştiriler getiren Cem Küçük, TGRT’deki Medya Kritik programında aynı söylemi devam ettirdi.

Fırat’la ilgili “Hande Fırat efsanesi cumartesi itibariyle bitmiştir” diyen Küçük, Hande Fırat’ın yargılanacağını da söyledi.

Haberde, TSK ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la ilgili eleştirilere yanıt veren ‘karargah kaynakları’nı da hedef alan Küçük, “Kim bu Talat Aydemir kafalı general? Hande Fırat da yargılanacak, o general de yargılanacak. Hande Fırat bu manşeti atmadıysa çıksın ben atmadım desin. O general her kimse Hande Fırat üzerinden ulusalcılara hesap mı veriyor” diye konuştu.

Küçük, genelkurmay başkanının muhalefete hesap vermek zorunda olmadığını savunarak, “Tuvalete gitiğinde hesap verecek ya, genelkurmay başkanı her konuda cumhurbaşkanına hesap verecek” dedi.

‘Hande Fırat iyi kız ama zeki değil’

Küçük, ısrarla gazetenin iç sayfasında ‘Karargah rahatsız’ başlığını da Hande Fırat’ın atmış olamayacağını savunarak şunları söyledi: “O manşeti kimin attığı ortaya çıksın. Bir kere o manşeti Hande Fırat mı attı? Hande Fırat’ın kafası hiç çalışmıyor. Bir şey yaparken düşünemiyor musunuz ya? Sedat Ergin’in bu din düşmanlığı, Hürriyet’teki İslam düşmanlığı hortlamış. Zaten hiç gitmemişti. Hande Fırat iyi kız ama zekası yok kafası iyi çalışmıyor, zeki değil, şu olay bana ne getirir diye bir bak ya!”

Programın diğer sunucusu Fuat Uğur da, Hande Fırat’ın karargahta konuşan kaynağa ‘alet olduğu‘nu söyledi.