Cem Küçük: Hürriyet ve CNN Türk’ün yayınları hep İmamoğlu’na yaramıştır

Bakın ben de kendi adıma bu medya bahsinde öz eleştiri yapacağım. 22 Mart medya devrimi dediğim olay olup Aydın Doğan medyadan tasfiye edildiğinde bu gelişmeye sevinmiştim. Bu olayın bizim taraf lehine olduğunu düşünmüş ve tam desteklemiştim. Oysa şimdi görüyorum ki, Hürriyet-CNN Türk’ün el değiştirmesi, tamamen Başkan Erdoğan ve AK Parti aleyhine bir işlev görmüştür. 22 Mart medya devrimi tamamen Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin ekmeğine yağ sürmüştür. Hürriyet’in ve CNN Türk’ün -çoğu da amatörce olan- yayınları hep İmamoğlu’na yaramıştır. Ben de bunları sonradan fark edip bu köşede hep yazdım. Oysa işte 23 Haziran hezimetinde neticeyi herkes gördü…

Cem Küçük’ün yazısı

