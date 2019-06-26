Cem Küçük: Hürriyet ve CNN Türk’ün yayınları hep İmamoğlu’na yaramıştır

Bakın ben de kendi adıma bu medya bahsinde öz eleştiri yapacağım. 22 Mart medya devrimi dediğim olay olup Aydın Doğan medyadan tasfiye edildiğinde bu gelişmeye sevinmiştim. Bu olayın bizim taraf lehine olduğunu düşünmüş ve tam desteklemiştim. Oysa şimdi görüyorum ki, Hürriyet-CNN Türk’ün el değiştirmesi, tamamen Başkan Erdoğan ve AK Parti aleyhine bir işlev görmüştür. 22 Mart medya devrimi tamamen Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin ekmeğine yağ sürmüştür. Hürriyet’in ve CNN Türk’ün -çoğu da amatörce olan- yayınları hep İmamoğlu’na yaramıştır. Ben de bunları sonradan fark edip bu köşede hep yazdım. Oysa işte 23 Haziran hezimetinde neticeyi herkes gördü…
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Gezi sanığı Tayfun Kahraman: Gezi’den korkulacak bir şey yok
Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde avukat Can Atalay’ın ardından savunmasına başlayan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman “Gezi eyemleri kendiliğinden oluşmuştur. Bilinçli bir kurgu değildir. Milyon insana ne para yeter ne de organizasyon, iddianame başarısız bir senaryodur” dedi.
FT: Erdoğan damadını ekonomiden çekmeli, halefi reform yapmalı
İngiliz gazetesi Financial Times Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadını ekonominin başından çekmesi gerektiğini ve yeni ekonomiden sorumlu bakanın reform yapmasına izin verilmesi gerektiğini yazdı.
Gezi sanığı Can Atalay’dan mahkeme heyetine: Anayasa sadece 8’inci madde mi?
Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde savunma yapan sanık avukat Can Atalay, Gezi iddianamesini hazırlayan savcılığın ‘anayasal düzenden sadece 8’inci maddeyi anladığını’ belirterek mahkeme heyetine “Anayasanın 25, 28 ve 33’üncü maddelerinden konuşmayacak mıyız?” diye sordu.
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi: Ev hapsindeki konsolosluk çalışanı serbest
Reuters ajansının haberine göre ev hapsindeki ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk serbest bırakıldı.
Erdoğan: Kabine revizyonu gerekiyorsa yaparız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçim sonucunu değerlendirirken, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı, kabine revizyonu için “Gerekirse yaparız” dedi.