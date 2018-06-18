Cem Küçük: FETÖ’nün bazı isimlerini Avrupa devletlerinin bizzat kendisi bize verecek

FETÖ’cüleri korkutan o haberler Amerika’daki terörist başını da ciddi korkuttu. Alman Der Spiegel ve Report Mainz’ın 4 sayfalık ortak haberine göre, Alman hükûmeti FETÖ’yü “kritik” olarak görüyor. İki dergi, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinin 2018 Şubat ayında hazırladığı gizli bir raporu kaynak olarak gösterdi. Alman hükûmetinin FETÖ’yü “kritik” olarak gördüğü belirtilen söz konusu raporda, “FETÖ komplocu bölümü sert hiyerarşik bir yapı arz ediyor ve organize bir suç örgütünü andırıyor” diye yazdı.

Büyükelçi kaynaklarının FETÖ’nün yıllar içinde Türkiye’de başta emniyet ve adli kurumlar olmak üzere devlet kadrolarına sızdığı konusunda hemfikir olduğu kaydedilen raporunda, hareketin üyelerinin mutlak sadakat içinde olduğuna dikkat çekiliyor. Der Spiegel ve Report Mainz haberinde ayrıca FETÖ’nün yönetici kadrosundan ayrılan bir eski üyesinin açıklamalarına da yer vermiş. İçinde bulunduğu hareketi gizli bir paralel yapı olarak nitelendiren eski üye, hareketi antidemokratik olmakla da eleştiriyor. Söz konusu eski üye, FETÖ’nün önemli kararlarını Almanya’da aldığını bu kararların sık sık seçilmiş dernek yöneticilerinin zararına alındığını iddia ediyor.

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Önümüzdeki günlerde Avrupa’dan da FETÖ konusunda bizleri sevindiren haberler alacağız. Hatta FETÖ’nün bazı isimlerini Avrupa devletlerinin bizzat kendisi bize verecek. Demedi demeyin.

Cem Küçük’ün yazısı