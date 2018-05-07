Cem Küçük: Erdoğan nemaları kesildiği için ağlayan bu güruha haklı olarak ‘münafık’ dedi

Son günlerde şöyle bir söylenti dolaşıma sokuldu: “Oyumu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a vereceğim ama milletvekilinde başka partiye.” İki gün önce Erdoğan nemaları kesildiği için ağlayan bu güruha haklı olarak “münafık” dedi. Çünkü bu “çıkarcı grup” aslında AK Parti üzerinden her istediğini alıyordu.

Birisi köşesinden ahlak dersi verip neo-kapitalizmi yerin dibine batırırken (!) belediyeleri söğüşlüyordu. Bazıları boş beleş kitaplarını bakanlıklara satıp milyonları cebe atıyordu. Birileri vekil olmak için yana yakıla PR yapıyordu. Yani her yöntemle köşeleri dönüyorlardı. Hatta bazıları Erdoğan’a ekranlarda, “Azizim Erdoğan bizi dinlese iyi ama dinlemiyor” diye kendince ahkâmlar kesiyorlardı. Bu adamları en zor zamanlarda asla ortada göremezsiniz. Zerre riske girmezler ama her türlü ahlaksızlığı yapıp ahlak satarlar.

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İşte tamamen çıkarcı ve ahlaksız bu güruh şimdi AK Parti’den memnun değilmiş ve oy vermeyecekmiş. Tamamı referandumda “hayır” oyu veren, açık açık “evet” diyemeyenler konumları gidince birden demokrat kesildiler. Olmayan akıllarıyla çırılçıplak ortada kaldılar.

Cem Küçük’ün yazısı