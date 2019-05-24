Cem Küçük: Elbette Ahmet Hakan hepinizi satacaktı

Ben de hem bu tanınmış gazeteciye hem de herkese “Günaydın” diyorum. Bir kamyonun gelip sizin evinize paldır küldür dalacağı ancak evin içine dalınca mı fark edilir?

Elbette Ahmet Hakan hepinizi satacaktı. Adamın karakterinin böyle olduğunu 2014-16 arası belki 100 kere yazdım. Manzara ortadaydı. Görünen köy kılavuz istemiyordu.

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“Bir dünya görüşü olmayan bir adam bu Ahmet Hakan” dedim. “Herhangi bir siyasi düşüncesi olmayan adam” dedim. Sadece ve sadece bireysel menfaatlerini maksimize etmek için yaşayan bir adam bu diye kaç defa ifade ettim. Tüm muhalifleri uyardım. Ama hiçbiri dinlemedi. Şimdi yaşadıklarınızı hak ediyorsunuz.

Şimdi de “Bu sefer de Ahmet Hakan bizim tarafa geçti. Biz tepe tepe kullanalım onu” diye düşünen sözde hükûmetçi kimi tipler görüyorum. Bakın bu sefer de bizim tarafta böyle safça düşünenleri uyarıyorum. Pundunu bulduğu zaman sizi de öyle bir satar ki, esas siz kendinizi kullanılmış mendil gibi ortada bulursunuz.

Bir bakmışsınız aynı Ahmet Hakan Washington’da karşınıza çıkar ve “Bana İmamoğlu yayını için şöyle baskı yaptılar, böyle baskı yaptılar. Talimatları direkt Erdoğan verdi” diye konuşur.

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Cem Küçük’ün yazısı