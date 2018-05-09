Cem Küçük: Demirören medya grubunda buhar yönetici ve buhar köşe yazarı modeli geçerli olacak

Daha önce de yazdığım gibi Demirören Ailesi’nin yönetim felsefesinde marka adının önüne geçen ünlü yönetici ve meşhur köşe yazarı-TV programcısı modeline yer yok. Hem medya yöneticileri hem köşe yazarları hem TV sunucuları asla kurumsal markaların önüne geçmeyecek. Varlıkları ile yoklukları bir olacak. Kimse tarafından sokakta tanınmayacaklar. Kamuoyunda görünür ve bilinir olmayacaklar. Asla ve asla bireysel varlıklarıyla gündeme gelmeyecekler.

Yarın diyelim gazeteden-TV’den ayrılma kararı aldıklarında hiçbir ses çıkmayacak. Demirören medya grubunda buhar yönetici ve buhar köşe yazarı modeli geçerli olacak. Birey olarak sırf kendisi için konuşulmak ve ses getirmek isteyenlere bu yönetim felsefesinde yer olmadığını Sayın Erdoğan Demirören hep ifade etmiştir. Bu tanıma uygun davranmayanlar hükûmete yakın bile olsa gönderilecek. Sadece gazete ve TV markaları ön planda olacak.

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Cem Küçük’ün yazısı