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Yaramazlara biraz batar!

Cem Kılıç: ILO raporu ücret eşitsizliğinin yaygınlaştığına işaret ediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan ‘Küresel İşgücü Gelirlerinin Payı ve Dağılımı’ başlıklı çalışmadan elde edilen sonuçlar işçilerin yalnızca yüzde 10’unun küresel ücretin neredeyse yarısını aldığını gösteriyor. Söz konusu araştırma, işgücü gelirinin dağılımına ilişkin küresel tahminleri ortaya koyuyor. Bununla birlikte, asıl çarpıcı olan, ILO çalışmasının ücret eşitsizliğinin çalışma hayatında ne kadar da yaygınlaştığını gösteriyor olması.

ILO İstatistik Departmanı tarafından geliştirilen ve dünyanın en büyük uyumlaştırılmış işgücü anketi verilerinden alınmış olan ‘İşgücü Gelir Payı ve Dağılımı’ veri seti 189 ülkeden veri içeriyor.

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Cem Kılıç’ın yazısı

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