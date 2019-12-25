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Yaramazlara biraz batar!

Cem Kılıç: Cinsiyet eşitliğine ulaşılabilmesi için hala uzun yolumuz var

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2006 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu 2020, dünya çapında cinsiyet eşitliğine ulaşılabilmesi için hala uzun bir yolumuz olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, cinsiyetler arasındaki farkın kapatılması için gereken süre 2019 yılı itibarıyla 99.5 yıla düşmüş durumda.

Cem Kılıç’ın yazısı

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