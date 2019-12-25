Cem Kılıç: Cinsiyet eşitliğine ulaşılabilmesi için hala uzun yolumuz var

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2006 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu 2020, dünya çapında cinsiyet eşitliğine ulaşılabilmesi için hala uzun bir yolumuz olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, cinsiyetler arasındaki farkın kapatılması için gereken süre 2019 yılı itibarıyla 99.5 yıla düşmüş durumda.
SON HABERLER
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam
16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.
Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi
HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılandığı davada, mahkeme, tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
CHP’li vekil: 3.7 milyon borçlu ‘kara liste’de; 25 milyar liralık çek karşılıksız çıktı
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, yaptığı yazılı basın açıklamasında 3 milyon 763 bin kişinin borcundan ötürü ‘kara liste’ye alındığını, 25 milyar değerinde 506 bin çekin karşılıksız çıktığını ifade etti.
Büyükada’da öldürülen 105 atın sahibi 64 kişiye suç duyurusu
Adalar Kaymakamlığı, Büyükada’da öldürülerek gömülen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dün Uzungöl bugün Akbük: Kaçak ev ve kafeler yıkılıyor
Muğla’da bulunan Gökova Körfezi’ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu’nda kaçak olduğu tespit edilen 10 projenin yıkımı başladı.