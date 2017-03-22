Cem Dizdar’a göre ‘Yüz yılda bir Arda Turan gelir’ kibirli bir ifade: Metin Oktay’ı, Lefter’i hiçleştiriyorsun 

Fanatik yazarı ve TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar, Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın kendisi için “Yüz yıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var” demesini ‘kibirli’ bulduğunu söyledi.

‘Metin Oktay’ı, Lefter’i hiçleştiriyorsun’

Dizdar, 30 yaşındaki oyuncunun Fanatik gazetesine verdiği röportajda geçen bu ifade hakkında şunları söyledi: ”‘Yüz yılda bir Arda Turan gelir’ kibirli bir ifade. Yani sen Metin Oktay’ı hiçleştiriyorsun böylece. Lefter Küçükandonyadis’i hiçleştiriyorsun. Yusuf Tunaoğlu, Hakkı Yeten desem, Can Bartu desem mesela. Öyle yapma, ‘Yüz yılda bir gelir’ deme yani. Boş ver, yüz yılda gelir bir milyon yılda gelir, bilmiyoruz insanlığın ömrü ne kadar. Böyle yapma. Portekizlilerin sözünü alma, bizim de çok güzel sözlerimiz var.”