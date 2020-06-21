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Yaramazlara biraz batar!

Cem Dizdar: Ljajic, Beşiktaş’ın elindeki yegane saha içi oyun planlayıcısı ve icracısı

Ljajic, Beşiktaş’ın elindeki yegane saha içi oyun planlayıcısı ve icracısı. Temposuz maçta, Beşiktaş her şeyiyle öndeydi. Gökhan’ın golüne kadar direnir gibi yapan Denizli, ardından darmadağın oldu.

Ortaya çıktı ki, teknik adamlar seslerini saha içine duyuramazsa futbolcuların antrenman drillerini sahada birlikte yorumlamaları mümkün değilmiş! Havai fişek manasızlığı durduktan sonra sergilenen oyunun seviyesi de bunun kanıtı oldu! Sahi ya stada yakın bir yerde bir zengin düğünü olsa ve memleketin vazgeçilmez saçma eğlencesi hava fişek gösterisi kimi zaman olduğu gibi 15-20 dakika sürse ne olacaktı?

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