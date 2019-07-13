Cem Dizdar: GS’nin yenilenmeye değil sınırlı onarıma ihtiyacı var

Doğal şampiyonluk adayı takımlar arasındaki en az sorunlu takım Galatasaray. Çoğu takım gibi baştan ayağa yenilenmeye değil de sınırlı onarıma ihtiyacı olduğu için işleri daha kolay görünüyor. Son mahkeme kararının ardından tribününü de mobilize etme konusunda eli güçlendiği için sezona gösterişli bir giriş yapacakları öngörülebilir.

Takımın sorunlu bölgesi defansif orta saha alanı gibi duruyor. Fernando/N’Diaye sonrası Donk/Selçuk ikilisine kalmış görünen bölgenin destek oyuncusu dahi yok. Haliyle şu anda gezegende oynanan futbolun en kritik mevkisi için Galatasaray’ın da bir çok takım gibi elini cebine atması gerekecek.

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Cem Dizdar’ın yazısı