Cem Dizdar: Bu ülkede pahalı, sükseli transfer dönemi kapandı

Ülke futbol ekonomisiyle ilgili gerçekler tüm yalınlığıyla ortadayken transfer döneminde Beşiktaş ile ilgili haber okuyamayan taraftarlar geriliyordur kuşkusuz. Ancak en az onlar kadar gergin biri daha vardır; Abdullah Avcı. Kimle antrenman yapacak, kim gelecek, kim gidecek gibi sorularla belki de ilk kez yüzleşiyor Beşiktaş’ın yeni hocası. Ki, bunun devamı da ‘Ödenemeyen futbolcu ücretleri’nin çıkaracağı farklı sorunlarla büyüyecek gibi görünüyor…

Yine de Beşiktaş çaresiz değil. Geçmişte kendi deneyip başardığı ‘öz kaynak düzeni’ ile ‘Feda sezonu’ ya da geçen sezon Trabzonspor’un imrenilecek tutumu çözüm için en elzem yoldur. Bakmayın siz havalarda uçuşturulan transfer haberlerindeki paralara… Bu ülkede pahalı, sükseli transfer dönemi kapandı.

Reklam

Cem Dizdar’ın yazısı