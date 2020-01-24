Cem Dizdar: Beşiktaş’ta ‘tek suçlu’ aramak yerine ‘sorun’ları belirlemek daha doğru tutum olacaktır

Beşiktaş’ta ‘tek suçlu’ aramak yerine ‘sorun’ları belirlemek daha doğru tutum olacaktır. Abdullah Avcı, Milli Takım’da tecrübe ettiği ancak belli ki ‘unuttuğu’ bir süreçten geçiyor. Büyük takım baskısıyla kolay baş edilemez. Del Bosque bile dayanamadı benzeri duruma. Avcı’nın sorunu kanaatimce Burak, Caner, Gökhan benzeri bazı oyunculara gereğinden fazla anlam yüklemesi oldu. Sanıyorum ülke futbolunun kodlarını biliyor olmalarına güvendi ancak oyunda çok şey değişmişti ve onlar da oyunun gerisinde kalmıştı.

Cem Dizdar’ın yazısı