Cem Dizdar: Abdullah Avcı oyun inşa edemeyeceği bir oyuncu grubuyla çalışmazdı

Abdullah Avcı, baskıyla Beşiktaş’ta tanıştı. Şimdi baskının en üst seviyede olduğu yerde yeni bir meydan okumaya başlıyor. Trabzon’daki baskıyı kaldırır mı?

Bu elbette bilinemez ama sanırım o da bu durumu öngörmüştür. Tersi olsa kabul etmezdi diye düşünüyorum. Beri yandan Abdullah Avcı oyun inşa edemeyeceği bir oyuncu grubuyla çalışmazdı! Sezon başında teknik adam olarak görüşmeye gidildiğinde yaptığı ve yöneticilerin çok etkilendiğini okuduğumuz sunum da kuşkusuz karar vermesinde etkili olmuştur.

Reklam

Cem Dizdar’ın yazısı