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Çelik’ten ‘yolsuzluk’ mesajı veren halefine: Sorumlu siyasetçi gereğini yapar

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AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, halefi Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bakanlıkta kendisinden önceki dönemlere ‘mesaj’ olarak algılanan sözlerine yanıt verdi.

Usulsüz faturayla destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyaran Fakıbaba “Benden önce yolsuzluklar varmış. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım” demişti.

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Söz konusu ifadelerinin çarpıtılarak haberleştirildiğini öne süren bakan, “Bazı gruplar bakıyorlar hakikaten AK Parti ciddi bir yükselişte, acaba bu yükselişi nasıl engelleriz diye bazı haberleri kendiliğinden üretiyorlar. Bu da beni çok üzüyor. Bir toplantı esnasında samimi söylemlerim oldu” demişti.

Twitter hesabından isim vermeden Fakıbaba’ya yanıt veren Çelik, “Sorumlu siyasetçi ne konuştuğunu bilir ya da varsa bir şey gereğini yapar” diye yazdı.

Bakanlık koltuğunda Fakıbaba’dan önce AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik oturuyordu. Çelik, 2015 yılının kasım ayında başladığı görevini son kabine değişikliğinde Fakıbaba’ya devretmişti.

‘Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim’ diyen bakan ‘selef’ini kast etmemiş

‘Taze’ bakan Fakıbaba’dan geçmişe mesaj: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim


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