Çelik’ten CHP’ye: Tezgah üstüne oyun kuranların istifayı böyle algılamasını anlıyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini ‘oyun’ diye niteleyen CHP’lilere Twitter’dan yanıt verdi: “Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne ‘siyasi oyun’ kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Soylu’nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyetin Erdoğan tarafından takdirle karşılandığını anımsatan ve istifanın kabul edilmemesinin CHP’de rahatsızlık yarattığını belirten Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir. CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarına ‘Külliye’ye giden CHP’li’ diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin, olanları böyle yorumladığını görüyoruz. Bizim siyasi anlayışımızı ‘siyasi sorumluluk’, ‘siyasi ahlak’ ve ‘siyasi takdir’ belirler. Siyasi anlayışları ‘siyasi oyun’ ve ‘siyasi tezgah’ olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur.”