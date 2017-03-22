Çelik’ten AB üyeliğine ‘set çeken’ Hahn’a: Kendisini sömürge komiseri sanmasın

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’ın eleştirilerine yanıt verdi: “Kendisini sömürge komiseri zannetmesin, haddini aşıyor.”

Hahn, Türkiye’yle üyelik görüşmelerinin başından beri ‘ucu açık’ olduğunu belirterek, “Üyelik kriterlerine bakılırsa, Türkiye’nin uzun bir süreden beri AB’den uzaklaştığı ortada. Şayet bu tutumundan hızla uzaklaşmazsa, üyelik giderek gerçek dışı bir hal alır” demiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin üyeliğinin mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, “Türkiye Erdoğan değil ve üyelik görüşmeleri süreci bütün toplumu kapsar” yanıtını vermişti.

‘İdeolojik ön yargıya sahip’

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Çelik, sözlerine şöyle başladı: “Türkiye’nin cumhurbaşkanı hakkında böyle bir şekilde konuşmak onun haddine düşmez. Haddini aşıyor ve siyasi ahlaka uymayan açıklamalar yapıyor. Türkiye’deki anayasa değişikliğini okuduğunu ve anladığını zannetmiyorum. Kendisini sömürge komiseri zannetmesin. Bu pozisyonu yanlış anlıyor.”

Hahn’ın Türkiye konusunda ‘ideolojik ön yargı’ya sahip olduğunu savunan Çelik, “Darbe girişiminin ardından bu şahıs haftalarca hatta aylarca bir açıklama yapmadı, tam tersine darbe girişiminden 24 saat sonra, ‘Tutuklamalara bakarsak tutuklama listeleri darbe girişiminden önce hazırlanmış’ açıklaması yaptı. Bu açıklamayı darbe girişimi sona erdirildikten itibaren aslında Fethullahçı terör örgütünün bir takım sözcüleri yapıyordu” diye konuştu.

AB’ye ‘liderler zirvesi’ önerisinde bulunduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını aktaran bakan, tarihin henüz belirlenmediğini, ancak büyük ihtimalle zirvenin yılın ikinci yarısından sonra gerçekleşeceğini söyledi.

Daha önce Avrupa Komisyonu üyesi Günther Öettinger de Türkiye’nin Erdoğan iktidarında AB’ye üye olmasının mümkün olmadığını söylemişti.