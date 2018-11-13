Çelik ihracatçılarından İran şikayeti: İthalat beş kat arttı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, İran’ın son yıllarda hızla artan çelik üretimi ve devlet destekli düşük fiyatlarının Türk çelik üreticilerini tehdit etmeye başladığını söyledi.

Hükümetin 2018 yılında kaldırdığı inşaat demiri ithalatındaki gümrük vergilerini yeniden uygulaması çağrısında bulunan Aslan, İran’dan ithal edilen ürün fiyatlarının Türkiye’deki ürün fiyatlarıyla kıyaslanamayacak derecede düşük olduğuna dikkat çekti.

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‘İran’dan çelik ithalatı beş katına çıktı’

İthalatın özellikle bu yıl içerisinde ciddi oranda arttığına işaret eden ÇİB başkanı şöyle devam etti: “İran’dan çelik ürünleri ithalatı yılın ilk aylarında 1,000 ton civarında seyrederken, Eylül ayı itibarıyla 5,000 tona çıktı. Yapılan ithalatın neredeyse tamamını ise inşaat demiri oluşturuyor” dedi ve ekledi: “İthal edilen ürün fiyatları, Türkiye’deki ürün fiyatları ile kıyaslanamayacak derecede düşük. Bu durum objektif maliyetlerle satış yapılmadığı ve ABD’nin İran’a uyguladığı ambargonun olumsuz tesirlerinin azaltılabilmesi için, devlet tarafından İran çelik sektörüne destek sağlandığı intibaını veriyor.”

Açıklamaya göre, İran ham çelik üretim kapasitesini aldığı devlet desteğinin de etkisiyle 2025 yılına kadar yüzde 100 artırarak 55 milyon ton seviyesine çıkartmayı planlıyor.