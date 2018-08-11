Çelik ihracatçıları endişeli: ABD’ye 1,1 milyar dolarlık satış sıfırlanacak

ABD’nin Türkiye’den ithal edilen çeliğe ek gümrük vergisi koyması, şirketlere toplamda 1,1 milyar dolar kaybettirecek. Şirketler dava hazırlığında.

ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılık bulmamasının ardından Ankara ile Washington arasındaki gerilim zirveye tırmanmıştı.

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Türk ile Amerikan heyetlerinin görüşmelerinde anlaşmaya varılamamış, ABD’nin içişleri ve adalet bakanlarına uyguladığı yaptırımların yanı sıra ek yaptırım uygulayacağı da belirtilmişti.

“Türkiye’yle ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil” diyen ABD Başkanı Donald Trump ise alüminyum vergisinin yüzde 20’ye, çelik vergisinin ise yüzde 50’ye çıkarıldığını ifade etmişti.

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1 milyar dolarlık ihracat

DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’in haberine göre ABD’nin kararı Türkiye’ye ciddi biçimde etki edecek.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre, Türkiye geçen yıl 11,5 milyar dolarlık çelik ihracatının onda birini ABD’ye yaptı. ABD’nin toplam çelik ithalatında Türkiye’nin payı ise yüzde 3,7.

Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci, ABD’nin yeni yaptırımlarını 13 Ağustos’ta yürürlüğe koyacağını ifade etti.

Yaptırımlar sonrası ABD’ye gerçekleştirilen yaklaşık 1,1 milyar dolarlık çelik ihracatının tamamen sıfırlanacağını dile getiren Ekinci, ABD pazarına yıllık toplam 2 milyon ton civarında ihracat gerçekleştirdiklerini anlattı.

Dava açılacak

Ekinci, şunları söyledi: “Zaten yüzde 25 ek vergi üzerine yüzde 50 daha vergi getirilmesi ABD’ye ihracatımızı tamamen bitirecek bir gelişme. Bu kararın hiçbir hukuki geçerliliği yok. Trump yönetimi seçimlerde kendilerine destek veren yerli çelik sektörüne hoş gözükmek için dış politikada çelik ithalatını bir silah gibi kullanıyor. Bundan da en fazla Türkiye etkileniyor. Bu nedenle biz sektör olarak ABD’deki avukatlarımız kanalıyla, Trump’ın bu kararına karşı orada bir dava açmaya hazırlanıyoruz. Sadece Türkiye’ye yönelik bir ekonomik yaptırım kararı ABD yasalarına da Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da uygun değil. Ama bu dava süreci bile bizim iki-üç yıl ABD’ye ihracatı unutmamız anlamına geliyor. O yüzden dileğimiz bu sorunun siyasi yollarla çözümlenmesi.”