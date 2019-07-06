Çelik: cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin röntgeni, MR’ı çekilecek

AKP sözcüsü Ömer Çelik, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parti içinde yeniden gözden geçiriliyor’ iddialarına “Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Bürokrasinin sisteme uyum sağlayamadığı noktalar tespit edilecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek” yanıtını verdi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası açıklama yapan Çelik, sonbaharda Kızılcahamam’da AKP kampı olacağını söyledi ve Erdoğan’ın önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyon tartışmasının yeni bir tartışma olmadığını söyleyen Çelik, şu açıklamayı yaptı: “Sistemin birinci yılında performans çözümü yapılacak. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Sanki Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi gözden geçiriliyormuş gibi algılanıyor. Buna arkadaşlarımız da cevap verdiler; hayatın icabı gereğidir. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama durumu söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.” dedi.

Çelik, S-400 tartışmasına ilişkin ise şunları söyledi: “Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır.”